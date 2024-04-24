密閉空間又奪命 監管總是慢十拍

香港奪命工業意外頻發，港府每次都是擺出痛定思痛狀，可惜不旋踵同類事故又再上演。4名工人在沙田進行渠務署地底渠道清洗工程，懷疑在沙井內吸入硫化氫，兩人死亡。去年圓方也有類似意外發生，勞工處其後表示，擬於今年上半年推出修訂密閉空間實務守則。無奈說時遲那時快，修訂守則還未推出，奪命意外又起，反映監管永遠落後於形勢。

涉事地盤位於源禾遊樂場，屬渠務署工程。據了解，負責清洗渠道工程為外判商，地盤承建商則是大判。事發後發展局表示暫停涉事承建商競投工程資格，並暫停涉事地盤及同類地底渠道清洗工程；渠務署則強調，4名工人當時是進行污水渠清洗工程，按擬定工作程序，工人會從沙井外引入高壓水喉清洗，毋須進入沙井內，當局會就事故原因進行調查。

死去的兩名工人都很年輕，兩個大好家庭就此破碎，令人神傷。每有事故發生，高官總是顯得「高度重視」，甚麼「意外一宗都嫌多」之類的口號琅琅上口，但每次都是說完就算，修例固然慢十拍，執法和監管更是懶懶閒。工業傷亡權益會估計，是次事故原因，可能同承建商未有將井口工作當作密閉空間有關，因此未有做足安全措施。事實上，密閉的渠道充斥沼氣，只要打開渠蓋便有中毒機會，承辦商是否輕視風險，未有做好氣體測試，當發現垃圾太多、需要人手進入渠道清理，又沒有為工人做足安全措施，不言自明。正是各方面都粗心大意，心存僥倖，結果就是以人命為代價。

更須指出，源禾遊樂場同一沙井，2006年亦曾發生同類奪命意外，渠務署顯然好了傷疤忘了痛，從來沒有吸取教訓。而更近期的同類事故，則要數去年9月西九圓方地底密閉管道奪命工業意外，兩名男工人疑吸入沼氣中毒身亡。勞工處事後敲鑼打鼓在全港進行突擊巡查，又增加發出告票，但事隔半年有多，同樣事故再現，證明一切都是走過場。尤有甚者，勞工處擬推出的新守則講了多時，拖到今日仍未推出，而新守則內容又被質疑未有觸及密閉空間工作必須上報，欠缺針對性。

遇事避難，拖拖拉拉，向來是港產官僚習性，就算接二連三「搞出人命」，一樣無法敲醒官僚漫不經心的神經，既然政府也是不痛不癢，承建商輕視人命何足為奇。再說，本港勞工權益長期不獲重視，政策過度向資方傾斜，亦是不爭的事實。要不是近年嚴重工業意外實在太多，民意反彈太大，恐怕當局連修訂守則也不做。

當然，再多的修訂，再多的守則，若沒有被切實執行，也是跟一紙空文無異。何況法庭屢屢輕判，以《職安健條例》為例，未通過提高罰則前，每張定罪傳票平均罰款金額僅七、八千元，對一個動輒數十億元的工程來說，猶如九牛一毛，試問人命何價？明乎此，有關密閉空間工程的新修訂守則固然須盡快推出，最重要還是有法必依、執法必嚴，法庭必須對違規者予以重判。