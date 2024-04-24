笑看天下：奪命意外 後知後覺

尋日凌晨零時許，6名外判工人喺沙田源禾路一遊樂場進行渠務工程，其中4名工人先後進入沙井工作，惟兩人不久後爬出來，向在場同事求救，稱喺沙井內聞到濃烈不明氣味，亦未知另外兩名工人情況，於是報案求助。

消防接報到場，戴上安全設備進入沙井搜救，其後在約4米深處救出26歲姓郭及34歲姓李男工，惟當時兩人均已無呼吸脈搏，救援人員隨即為兩人施以心外壓急救，並由救護車將其送院搶救，惜其後均證實不治。工業傷亡權益會對意外深表難過，就密閉空間致命意外時常發生感到十分憤怒。

呢單奪命意外確實叫人十分難過和十分憤怒。難過係好似呢啲意外，真係「一單也嫌多」；至於令人感到特別憤怒，係因為當局似乎沒有吸取多次類似意外血的教訓！自去年圓方同類意外後，勞工處着手修改密閉空間工作指引，惟條例實施之前再次發生奪命嚴重意外，令人倍感難過。

據了解，當局擬於今年上半年推出修訂密閉空間實務守則，當中包括要求承辦商須在密閉空間出入口拍片、提供危險評估範本，亦要求為工人提供動態感應警報器，並記錄工人進出時間。今趟事故，顯然因為有關實務守則仍未落實，而沒有做到有關指引。然而，同類事件屢有發生，何以負責工程的阿頭和勞工處冇立刻加強監管，致使類似悲劇一再發生！

最令人悲憤的，莫過於奪命意外發生後，渠務署才表示，按擬定的工作程序，工人會從沙井外引入高壓水喉進行清洗，而毋須進入沙井內工作。如此看來，那兩位工人豈非死得冤枉？當局事後才宣布立刻暫停署方轄下所有同類工程，未免後知後覺！人命關天，有啲守則例如進入沙井，係唔拖得㗎！