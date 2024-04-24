筆下風雲：種族滅絕卻人口增加

就在國務卿布林肯啟程訪問中國之際，美國國務院又發布2023年度各國人權報告，直斥中國持續發生嚴重侵犯人權行為，例如在新疆繼續實施種族滅絕、反人類罪、強迫勞動和其他侵犯人權行為；接着又煞有介事批評，烏克蘭戰爭充分體現俄羅斯對人權的漠視和蔑視，俄軍把針對平民的暴力作為戰爭工具，部分侵犯和踐踏人權行為甚至構成危害人類罪。總之，中俄都是「邪惡國家」！

好了，已經死了數萬名巴勒斯坦人的以巴戰爭，美國國務院又怎麼說呢？在全球輿論均指摘以色列濫殺無辜的今時今日，連英國這個頭號盟友，對巴勒斯坦加入聯合國的議案，都只敢投下棄權票，美國卻繼續與天下為敵，包庇以色列。報告指出，「以巴戰事引起外界對人權的深切擔憂」，強調這是以色列行使「自衞權」，同時應採取措施保護平民，擺明敷衍。

美國對以色列超出自衞程度的種族滅絕暴行視而不見，至今仍是助紂為虐的態度，卻對中俄兩國橫加指摘，請問如何服眾？事實上，新疆有沒有「種族滅絕」存在，數字說明一切。新疆維吾爾族人口從2000年的834.56萬人，增長至2020年的1,162.43萬人，年均增長率1.67%，遠高於同期全中國少數民族人口年均增長率水平。「種族滅絕」卻人口年年增加，可見美國的指控是如何罔顧事實，荒天下之大謬。

反觀去年10月爆發的以巴戰事，哈馬斯突襲以色列造成一千多人死亡，惟加薩至今已死了逾3萬人，以色列的報復程度完全不成比例。更不必說，以軍連救援組織人員一樣無差別狂轟，完全犯下戰爭罪行。俄羅斯在俄烏戰爭開戰前夕，尚且開出人道通道讓烏人撤出，以色列呢？