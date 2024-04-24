龍吟虎嘯：用馬英九刺激朱立倫

馬英九早前訪問大陸，表示反對「台獨」，促進和統，受到北京超高規格接待，最受刺激的是國民黨主席朱立倫。這個拋棄馬英九「九二共識」路線、推行「暗獨」、不斷擴大鞏固自己權力的朱立倫，這個把個人名利看得比甚麼都重的朱立倫，怎麼受得了早已「人走茶涼」的馬英九不但「鹹魚翻生」，而且「大放光芒」？

政治人物最清楚，大凡聲威重振、此消彼長之後，就會在爭奪權力、路線鬥爭方面拚出死活。朱立倫知道，馬英九的聲勢再現，是因為他有「九二共識」的資本，順應目前大勢，在過往8年執政的基礎上勇敢提出「反對台獨」、「促進和統」，與大陸的對台方針同一頻道所致。故此，馬英九獲得大陸超高規格待遇，這令名利之徒朱立倫羨慕不已，深受刺激。

明白了醋是打哪兒酸的，鹽是打哪兒鹹的，朱立倫就「着急忙慌」地想步馬英九後塵，也來一個「超高規格」的大陸之旅，以他黨主席的地位，壓倒馬英九「應該不難」。然而，要讓朱立倫向馬英九「看齊」，反獨促統，這恐怕不易，至少他要經過幾輪糾結和掙扎。為得到「高規格待遇」，國民黨副主席夏立言奉命赴陸接洽再三。

大陸早就知道朱立倫是「藍皮綠骨」、「暗獨操盤手」，否定「九二共識」，是「美國線人」，他和蔡英文、賴清德的「倚美謀獨」不相伯仲，如今他「忽然」想訪問大陸，完全是受了刺激，是為「個人利益」着想，完全是利用大陸為自己撈取政治資本，是為了取得「優勢地位」後再把馬英九打下去。

共產黨對國民黨鬥爭了近百年，對朱立倫的這點「壞心思」，豈能不知？不妨將計就計用「高規格待遇」誘惑朱立倫好好表現，向他抬高「反獨促統」的條件，也即不是說幾句「和平」呀、「一家親」呀、「兩岸穩定」呀就能行的。其實，別看朱立倫是國民黨主席，在大勢所趨下，他和大陸談統一並無多少本錢也。