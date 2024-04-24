坦言集：權力平衡

美國在烏克蘭不能讓俄羅斯勝，俄羅斯亦不能敗，雙方便要不停地在烏克蘭戰爭中加大投放。只要雙方不怕消耗，戰爭會是沒完沒了，烏克蘭的國土會成廢墟，人民流離失所，情況結果大有可能比二次大戰納粹德國入侵蘇聯時更為惡劣。烏克蘭的國家、民族遭受未必可恢復的大劫。

本來停戰和談可找出解決現時困境的方法，但美國和北約不願，澤連斯基政權不願，戰爭只能打下去，直至美國北約與俄羅斯任何一方都沒法打下去。可是，俄羅斯的韌力超出西方意料，美國北約合G7之力亦不易將之打敗，戰爭只能僵持下去，並逐步升級。現時已從地面常規戰演變成空襲為主，從烏克蘭境內擴展至俄羅斯境內。

新的階段可能是空襲強度和範圍擴大，北約借烏戰名義大舉打擊俄羅斯的基建、城市設施。俄國必然反擊，關鍵是會否攻擊北約境內支援烏克蘭的運輸系統，阻止北約源源不絕地提供攻俄武器給烏克蘭。若如此，便是俄羅斯與北約開戰了。剛剛北約亦透露已有部隊在烏克蘭，未清楚是否作戰，但已顯示出俄軍若攻擊北約軍隊，可能帶來正式衝突的危機。

事實上，俄軍已放手殺害來自北約的僱傭兵，其中相信亦包括個別或小組的北約軍人，與北約開戰的原因與機會已存在，俄羅斯相信亦已有所準備。於是，北約會否因為俄羅斯殺害北約在烏的現役軍人，以及打擊北約輸烏的武器設施，而與俄羅斯直接開戰呢？俄羅斯與北約雙方都已在部署戰術核武器，便是以防戰爭失控，也用作阻嚇對方。形勢表面看似如常，實際上危機四伏，十分險惡。

在雙方劍及履及之際，國際是無力勸阻，理由是雙方都不能敗，不敗便要勝，勝便要戰爭升級，改變雙方的優劣之勢。現時還沒有哪個國家或國際組織可以介入並保證雙方的安全，這樣的軍備不斷升級的戰爭，只會愈演愈激烈，直至一方投降，或兩敗俱傷，打不下去。北約說準備打三、五年，正準備戰爭升級下去。任何一方在現時形勢中都沒法速勝。

中國作為全球最大的經濟體，便在這樣的戰爭中舉足輕重。以往冷戰時，美國聯華抗蘇，結果是蘇聯瓦解，中國偏幫美國改變了實力平衡。今次，中國是置身事外，只收漁人之利？抑或是把力量投於任何一方，打破權力均衡，讓一方取勝？