離譜 港鐵月台玩飛躍道

男子飛越路軌連環圖

黑衣男跳越路軌 恐惹官非一身蟻 極限運動「飛躍道」（Parkour）近年大行其道，參與者以不同危險動作展示身手，惟選錯地點不但增加傷亡風險，更有可能惹上官非。網上近日瘋傳一段短片，顯示一名好此道的男子，在港鐵東鐵綫火炭站的一邊月台助跑，並以流暢動作跳越路軌，繼而於相隔約3米的另一邊月台着地。雖然該男子「挑戰成功」且絲毫無損，但其大膽舉動已引起港鐵注意並報案求助。

涉事影片題為「Jumping Mtr Gap」，當中「主角」是一名身穿黑衣黑短褲的男子，相信他是「飛躍道」的愛好者。畫面顯示，該男子似乎把火炭站當成表演舞台，首先在數米闊的月台助跑，在直衝至邊緣始奮力一跳，並以慢鏡展示他高舉雙臂及單腳躍起的動作，最後在另一邊月台以雙腳着地，成功橫跨逾3米距離的路軌。

另一男子負責手機拍攝 影片其後轉至第一身畫面，讓觀眾能以該名男子的角度，體驗跨越路軌的刺激感，更進一步顯示男子的動作一氣呵成，衝刺跑跳毫不猶豫。與此同時，畫面一度掃向男子「着陸」的月台一側，顯示另有一名穿深色衫褲的男子，正舉起手機進行拍攝，相信他與涉事男子認識，二人事先決定過作出那些動作以及拍攝的「機位」，繼而聯手「炮製」該條片段。慶幸影片拍攝過程一如預期，未有釀成任何傷亡意外。

港鐵發言人表示，留意到網上一段涉及有人在火炭站月台做出不適當行為、影響行車安全的片段。根據調查，相信事件於上周六（20日）晚上發生，港鐵已報案處理，並配合調查，並且呼籲乘客不應作出任何不適當和危及個人人身安全的行為。執法部門指，港鐵職員於前晚11時42分報案，稱翻查閉路電視發現一名年約20至30歲男子，於上周六晚上10時25分在火炭站2號月台跳到3號月台，並已就事件備案。人員經初步調查後，把案件暫列「違反港鐵條例」跟進。

據了解，火炭站的1號月台是北行往羅湖、落馬洲方向，4號月台則是南行至金鐘，涉事男子所跨越的2、3號月台，共用中間一條備用路軌，偶爾會由特別班次列車使用。