5‧1長假料590萬人次出入境 當局已作全面安排

【本報訊】農曆新年期間曾發生大批內地旅客滯留本港事件，而隨五一長假期將至，政府昨指已作出全面安排，包括交通營運、旅行團等方面。

確保足夠運力 被問及五一假期旅客安排時，當局指預計屆時會有額外80萬人跨境來港，關口將會處理590萬出入境人次，當局亦已作出全面安排，確保有足夠運力處理出入境旅客，令旅客有良好體驗，相關安排會在臨近假期時公布。

當局又稱運輸及物流局已經與交通營運商溝通，會確保有良好交通安排接待旅客，旅行團亦有適當的安排，如平均分布不同地區，令用膳、旅遊更暢順，希望遊客在各方面都有良好體驗。

當局續指，目前服務行業已就五一長假期制訂促銷計劃及體驗活動等，利用今次機會展示香港的活力，令遊客不但享受到良好體驗，還希望旅客回到所屬城市都可以宣傳香港。