旅發局招40義工 推廣好客之道

【本報訊】旅遊發展局今起推出新一期「旅遊義工」計劃，將招募30至40名對旅遊業充滿熱忱的市民，並擴大對象至年輕人。入選者可獲安排培訓，包括參加景點的導賞團等，預計這批義工會自11月起，在旅客諮詢中心向訪港旅客介紹香港及提供旅遊建議，在社區層面推廣好客之道。有現職義工希望協助旅客更好體驗香港，回饋社會。

根據有關計劃，尖沙咀天星碼頭的旅客諮詢中心將是義工服務核心位置，他們身穿「紅衣」，負責向旅客介紹本港景點及好去處。這些「紅衣人」屬無薪、但有志推動本港旅遊業的旅遊義工。

需性格開朗 考筆試面試 旅發局昨介紹，該計劃前稱「老友記」，早於2009年推出，當時招募逾100名各行各業、熱愛旅遊的「東道主」，在旅客諮詢中心向旅客介紹香港的生活文化，並推介地道的旅遊建議。疫情來襲，該計劃亦暫停招募3年，至今剩餘約65名義工，當中三分之二屬在職人士。

為了注入新血，旅發局由今日起至5月31日，招募全港市民報名，亦會到訪大專院校招攬學生參與。旅發局表示，申請人需性格開朗、熱愛香港及願意服務旅客，認識本地文化、購物及飲食等，亦要通過筆試、面試。獲選者將於8至10月接受工作坊及導賞體驗等培訓，11月開始成為「旅遊義工」。

在港出世、一度在新加坡發展的現任旅遊義工郭家威分享個人心得，他年輕時曾做背包客環遊世界，在外地受到當地人熱心協助，啟發他要做本港的旅遊義工回饋社會，幫助旅客發掘另類香港特色，舉例推介新加坡人在港品嘗當地沒有的燒鵝、在廟街「掃街遊」（吃小食）等。