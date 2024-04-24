3月通脹上升 煙酒幅度最勁

【本報訊】上月通脹續增，政府統計處昨日公布的今年3月份整體消費物價按年上升2%，較今年1、2月的平均相應升幅（1.9%）為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，3月基本通脹率按年增1%，亦較1、2月平均（0.9%）為高；其中煙酒升幅最大飆17.7%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，3月份錄得按年最大升幅的是煙酒，上升17.7%，其次為外出用膳及外賣、雜項服務，分別升3.3%，而住屋及雜項服務分別升3.1%及2.9%。不過，電力、燃氣及水按年跌幅最多，達8.7%，耐用物品亦挫1.5%，而基本食品下跌0.5%。

首季綜合消費物價指數按年升1.9%，剔除所有政府一次性紓困措施影響的基本通脹率則升1%。

指短期內仍可控 港府表示，3月基本消費物價通脹率輕微。儘管外出用膳及外賣的價格繼續錄得較快升幅，基本食品價格按年輕微下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。當局展望，通脹在短期內仍然可控，本地成本或會因香港經濟增長而面對上升壓力。儘管地緣政治緊張局勢升溫會帶來不確定性，外圍價格壓力應會延續大致向下。

統計處提到，由於農曆新年於去今兩年在不同時候出現（今年在2月，去年則在1月），令兩月的價格較波動，因此比較3月表現時，需將上月的按年升幅與1月、2月份合計的平均升幅作比較，抵銷農曆新年的影響。