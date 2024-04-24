襟計 滙豐上調27項收費

6月起生效 料同業相繼倣效 銀行業務數碼化，惟仍有不少市民到實體銀行分行存輔幣、現鈔及支票。本港龍頭銀行滙豐通知客戶，將於6月起上調27項服務費用，大部分加幅達一成或以上，調幅最勁的一項收費是一般客戶電匯手續費，加幅一倍至100元。分析認為滙豐是次大規模加費，勢令同業加入檢視收費調整的行列。

滙豐通知客戶，將調整財富管理及個人銀行業務服務費用，於6月1日起生效。是次調整涵蓋多項服務收費，包括發出或購回本票的收費上調6.7%至12.5%不等；報失本票基本收費加33.3%。

由6月起滙豐的一般客戶存入500個輔幣或以上，最低收費將由50元加至55元，加幅為10%；卓越理財客戶有關最低收費則加20%，至30元。如客戶每日存入現鈔達200張以上，最低收費一律調升10%，至55元。

加幅由一成至一倍 雖然存入支票的收費表面上未作調整，但將豁免收費的存入支票數量門檻，由30張降至15張，而存入15張以上，每張額外支票便要收費，有別現時存入30張支票以上才收費。該行又將一般客戶購買禮券的費用調高20%至25%，即每張禮券費用為10至12元。

匯款方面，透過分行電匯服務收費加幅介乎0%至4.2%，透過網上理財及流動理財的其他電匯收費加30%；而一般客戶經網上理財及流動理財進行的電匯手續費（代替海外滙豐集團成員/分行收取的匯款手續費），便是今次加幅最多的一項，達一倍，將由每次50元倍增至100元。至於跨行轉帳收費上調幅度則介乎10%至25%。

滙豐發言人表示，該行會不時檢視服務及收費，會考慮不同的因素，如通脹、營運費用及市場環境及定價等作調整。金融界議員陳振英指，滙豐大規模調整收費，或令其他銀行檢視收費調整的機會增大。