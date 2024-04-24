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黃雨雜物礙排水 筲箕灣淪澤國
宏華街與金華街一帶行車線水浸。
【本報訊】本港近日天氣不穩，天文台於昨日早上8時30分再發出黃色暴雨警告信號，表示雨勢會影響廣泛地區及可能持續。而在昨日上午10時許，筲箕灣宏華街與金華街一帶出現水浸，途經車輛需涉水而行，相關部門其後到場，清理附近排水口雜物以助排走雨水。
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