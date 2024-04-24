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座駕避狗 剷壆撼柱翻轉

私家車四輪朝天。 私家車四輪朝天。
私家車四輪朝天。
【本報訊】昨日凌晨3時許，一輛私家車駛至大嶼山欣澳道近翔東路一彎位時，車輛懷疑閃避狗隻，失控撞壆後再衝前猛撼一支燈柱，繼而反彈路中四輪朝天，姓林（38歲）男司機沒有受傷，自行爬出車廂並報案求助。執法人員接報到場，經初步調查後，把案件列「交通意外無人受傷」處理，並進一步調查意外經過及原因。
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