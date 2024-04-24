教局邀50幼園締結粵港姊妹園

【本報訊】教育局前日向幼稚園發通告，宣布展開「粵港姊妹幼稚園交流計劃」首年將邀請本港50間幼稚園與50間廣東省不同城市的幼稚園締結為「姊妹園」，於今年5至10月期間參加交流活動。有意參加的幼稚園須於下月3日或之前報名，結果將於下月公布，惟幼稚園若曾因嚴重的管理問題或不當做法而接獲局方書面警告，將不獲考慮。當局指，將視乎情況逐步擴大學習圈。

校長倡津貼放寬至食宿

教聯會副主席、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲受訪時表示，幼稚園相較中小學少與內地學校結盟，惟她任職的幼稚園早已締結內地幼稚園，並曾率幼稚園老師幼師到東莞的「姊妹園」觀摩內地的體能、舞蹈活動，以及遊戲教育如「安吉遊戲」，認為內地在這方面較香港出色，期望將遊戲的理念帶回港。她續指，教育局為幼教計劃下的幼稚園提供「一筆過教師專業發展津貼」，半日制學生達331人或以上可獲20萬元津貼，惟不准用於膳食和住宿。她稱其所屬的幼稚園因津貼限制，特意安排即日來回的「姊妹園」交流活動，盼局方放寬津貼用途。