反恐例首案 控方：被告擬大小炸彈殺警

【本報訊】2019年有人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件昨於高等法院續審。控方讀出開案陳詞，提及被告計劃安置一大一小炸彈，小炸彈會先被引爆，當執法人員往大炸彈方向走，便再引爆大炸彈。控方強調，炸彈所造成的傷害是無差別，亦無分政治立場。

「一切就緒」 等電話打入去 7名不認罪被告分別是張俊富（22歲，學生）、張銘裕（20歲，無業）、嚴文謙（21歲，學生）、李家田（24歲，無業）、賴振邦（29歲，技術員）、許湛榮（24歲，物業管理助理）及劉佩凝（女，24歲，無業）。控方開案陳詞指，本案牽涉2019年8月組成的組織「屠龍小隊」，被告計劃安置一大一小炸彈，小炸彈會先被引爆，當執法人員往大炸彈方向走，便再引爆大炸彈。其中小炸彈爆炸威力為半徑100米範圍，內有兩公斤炸藥；大炸彈的威力為半徑400米，內有8公斤炸藥。控方形容，當時「一切就緒」，只要一個電話打入去，炸彈就會爆炸。另外控方指，部分被告曾到台灣軍訓。

首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，一經定罪，最高可處終身監禁；及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪，日期橫跨2019年8月至12月。案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023