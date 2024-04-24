不服破產令 《香港01》母企主席于品海申上訴

【本報訊】屢傳財困的《香港01》母公司南海控股之主席于品海，去年10月被一間建設銀行相關公司入稟高院提出破產呈請，而于被指連本帶利拖欠該公司共4.72億元。高院今年3月頒令于品海破產。于品海不服破產命令，前日向高等法院申請上訴。案件暫未排期聆訊。

欠債逾9億元 在破產案中，呈請人建銀國際海外有限公司，答辯人于品海。據法官之後頒布的判詞指，法官認同，根據招行的押記令，可獲優先還款。根據相關判詞，于現時連本帶利需償還招行4.53億元，而就本案呈請方，于則需償還4.72億元。法官指即使南海的股份確實市值逾6億元，仍然不足以償還兩筆債項。另外，就南海市值方面，法官指根本沒有足夠財務文件以作證明，而南海財務狀況的公開資料，最新只至2021年，未能證明現時市值。

法官續指，南海於2020年起在主要業務便面臨空前挑戰，帳戶報告顯示於2021年上半年，南海虧損達31億元。南海其後亦被不同債權人民事興訟致集團資產被凍結，南海亦被證監會取消上市地位。法官認為，據現時南海的財務狀況，不足以支持于可保證還款。有關于呈交南海的會計報告，法官認同，現時並沒有相關文件支持其說法，因此亦不支持于可保證能夠還款予呈請方。因此綜合而言，法官認為于未有足夠保證可償還債項，最終頒令于破產。案件編號：CACV 154/2024