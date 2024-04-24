陳梓華：黎智英介紹《台蘋》社長 助重光團隊台灣發展

【本報訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供。庭上透露，「重光團隊」想發展「台灣線」，黎智英知悉後即牽線，把《台蘋》社長介紹給陳梓華。另外，黎智英認為國安法「雷聲大雨點小」，覺得自己「唔會有事」；陳梓華卻認為，如國安法實施，第一個被捕的會是黎智英。

陳續稱，黎智英想團結國際線及「攬炒派」，令整個運動在國際線上有明確方向。由於「攬炒派」的人多選擇匿名，很難有代表性，如有黎智英引薦或支持，則官員會肯見他們。另外陳指，黎智英說過，如果勇武派「無分寸、無組織」，濫用暴力，會失去國際支持，美國內部取態是不想見到暴力升級。

陳供稱，2020年5月傳訊息給黎智英，告訴對方國際線上的情況，包括李宇軒的日本線及劉祖廸的英國線，他們會跟官員見面，推動制裁。陳說，劉祖廸、李宇軒及他都有共識，會跟隨黎智英的方向行事。相若時間，黎智英傳訊息給他，問做文宣的人可否幫助宣傳《蘋果日報》，以增加訂閱量。同月，「重光團隊」內有人提出發展台灣線，但陳聯絡不到黎智英助手Mark Simon，遂直接找黎。黎讓他直接聯絡《台蘋》社長陳裕鑫。

指黎無視國安法 堅持抗爭 陳不諱言，因黎智英指示他們推動制裁，又一直有呼籲他人對抗政府，因此當知道國安法即將實施後，陳認為黎智英有法律風險，「如果要拉人，第一個就係黎智英」。他把憂慮透過訊息告訴黎智英，黎用英文回答說，爭取自由就預了戰至最後，我們未必贏，但必須堅持，又形容這將是一場「Long war（持久戰）」。陳昨指，以他理解，堅持的意思，是繼續抗爭，推動制裁。

陳梓華憶述，2020年6月跟黎智英在壹傳媒大樓見面，期間黎談到《蘋果》不斷蝕錢，又說正辦《蘋果》英文版，需要大量資金營運。黎說，《蘋果》英文版令《蘋果》由本地媒體變為國際媒體，亦可更直接及快捷地，讓外國獲取一手資訊。兩人談到國安法，陳認為要「褪」，避免倡議制裁，黎卻認為，國安法「雷聲大雨點小」，稱自己「唔會有事」，他會繼續在不同媒體呼籲制裁，亦向陳說，對華政策跨國議會聯盟很重要，國際線要繼續做。陳坦言，他是少數知道，當初構思立法會初選的是黎智英，謂黎智英用上大量媒體資源及人脈，形容黎「背後做咗好多工夫」，促成初選。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

陳梓華證供重點