蕭若元之子蕭定一破產

屢傳財困蝕到喊 前後腳遠赴台灣 早年搞網兼炒股的網台負責人蕭若元屢現財困，出走台灣後亦一再傳出是非，去年底更自爆曾因冠心病一度入院深切治療部「通波仔」；其同樣身處台灣的兒子蕭定一亦不遑多讓，早前亦因債務問題而跟隨其父前往台灣，更於去年底被一間公司入稟高等法院呈請破產。破產案昨午於高院聆案官席前再提訊，由於蕭定一缺席到庭，亦沒派代表出席，聆案官遂即時頒令蕭定一破產。

是次的破產呈請人是AI Global Investment SPC（代表及為AI Investment Fund S.P.行事），答辯人蕭定一。由於破產呈請書不開放予公眾人士查閱，現時公開的資料並無披露與案有關的欠債詳細資料。

昨缺席聆訊 高院頒令破產 破產呈請人是在去年11月24日入稟高等法院，要求頒令蕭定一破產。之後法庭在今年1月及3月，先後開庭處理，並一再押後，蕭定一均沒有到庭。至昨午3時，破產聆訊在高等法院進行，由聆案官黃健棠處理。由於蕭定一缺席，亦沒有委派代表出席。聆案官應呈請人要求，正式頒令蕭定一破產。

蕭定一現年49歲，過往的財困消息不絕，亦曾被其他公司入稟申請破產，據資料顯示，他於前年9月曾被另一債權人Capital Union Inc.入稟申請破產。另外，在前年8月底，蕭定一亦被一間浩瀚資產管理有限公司入稟，向他追討3,260萬元擔保款項，直至去年2月被法庭頒令蕭須支付該筆款項。

另外，他擔任主席的中國創意數碼娛樂有限公司（前稱HMV數碼中國集團有限公司），亦曾因拖欠萬鈦投資有限公司共約10億元，去年5月被高院頒令該公司清盤。除此以外，其家族持有的一輛七人車，去年10月停泊在深水埗一間學校校門前期間，遭兩名黑衣男淋紅油；消息稱，蕭定一疑因欠債7億多元遭追數，有人趁他安排司機接兒子放學時向其車淋紅油。

蕭若元疑遭毆打「質」食狗屎 至於蕭定一父親、網台負責人蕭若元現時身處台灣，其負面消息亦不絕。蕭若元早年在港曾經搞網兼炒股，怎料一鋪清袋。在2019年底，他與妻子移居台灣，至2020年4月，有人在灣仔多處貼上大字報向蕭若元蕭定一兩父子追債，大字報上寫有「蕭若元，子債父還」等字句，大字報上並印有蕭若元相片。2021年，蕭若元在台灣街頭疑被當地黑幫毆打，事後更被「質」食狗屎，網傳事件跟錢銀轇轕有關。另外，蕭若元以前經常預測股票走勢，但他談及的股票結果走勢都欠佳，故有股壇「明燈」之稱。至2022年5月，蕭若元以折讓兩成價錢，悉售其創業板公司易還財務34.24%股權，套現658.3萬元，出售後，蕭若元已不再是任何上市公司的主要股東。案件編號：HCB 7067/2023