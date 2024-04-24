醫健：健康在您手：讓復康融入生活

對中風人士來說，把握黃金期的3個月內接受復康治療是十分重要的，以改善活動能力，盡量回復中風前的生活質素。不過復康訓練是否一定只能在復康中心或醫院進行？

在我們的服務經驗，雖然不少中風人士在中心努力配合訓練，但回到家時，往往只靠活動能力比較好的肢體或依賴家人的協助，並質疑為何要使用患肢，「我的手都冇力，要點做呀！」

曾有個案的左半身活動能力受影響，初時只能躺臥不能坐立。透過在中心接受肌力等訓練，再配合由治療師指導下的在家訓練，如坐立、手部運動及自行着鞋及襪子等訓練。個案在一年多後，左邊身的肢體感覺大大增強，在四腳叉及旁人輔助下更可上落交通工具。

提升自我照顧能力 其實復康的目的並不限於提升患肢的活動能力及耐力，更重要的是提升自我照顧能力及獨立性，令患肢能再次應用在日常生活。因此，中風人士應在日常生活增加患肢的參與度，如用膳時可以將手部患肢放在枱上或輕傍碗邊，以提升肢體意識及手部穩定性。患肢能力較理想時，可嘗試由簡單家務入手，如摺衫、將衫掛在衣架上或用衣夾夾衫等，訓練手部靈活及手捏力。不過，訓練應量力而為，亦應先諮詢治療師。

有系統的復康運動與日常生活的應用是相輔相成的，由職業治療師、物理治療師及社工等組成的中風復康計劃跨專業團隊，在醫護人員轉介下，為剛中風而有經濟困難的患者提供復康訓練，如想了解更多可致電3974 4624。

聖雅各福群會中風復康計劃職業治療師龍嘉靖

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