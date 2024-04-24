青年精神困擾嚴重 團體倡設「安樂窩」

【本報訊】有調查發現近八成受訪青年受到精神問題困擾，且幾年來持續上升。救世軍社會服務部早前調查訪問了204名12至24歲的中學生、大專生及在職青年，有76.5%的受訪者的一般健康問卷（GHQ）指數大於或等於15，即反映有精神困擾。該會社服部研究主任鄺嘉仕表示，疫情令不少青少年要居家隔離或是在家上線上課程，令到他們與朋友交流的機會減少，情緒宣洩渠道亦減少，該會呼籲成年人留意青年情緒問題，及時發現問題。

供地方與可信賴人士傾訴 救世軍今年的新研究主題是青年中心如何成為年輕人的「安樂窩」，讓他們有一個願意放下心結、及可以找到可信賴人士傾訴的地方。新界西綜合服務高級主任沈曉楓談到近期青年自殺情況增加，指如果能及時發現青年輕生的念頭肯定是最理想的，但是現時青年輕生的念頭往往難以被察覺。成年人要和年輕人建立關係後，才有可能得知他們內心的真實想法，從而減少此類事件發生。

現年17歲的Terry分享了自己曾受精神問題困擾，他表示成年人見到青年出現情緒困擾時，往往會以成年人的角度或急於協助他們消除這種情緒，忽略了青年其實也想靠自身力量解決問題，或青年本身也有能力自行調節。他希望成年人能更耐心等待合適時機再介入，並以同理心關心青年人狀況。