旅遊醫學諮詢 港人認知不足

【本報訊】港人喜愛旅遊，但不少人外遊前缺乏適當準備，有團體調查顯示，不足1%港人有就旅遊醫學作專業諮詢，港人旅遊熱點如日本、南韓、台灣，以及東南亞等地，有關地區的傳染病風險雖然不高，但不等於沒有風險，例如登革熱、蜱傳腦炎等病症在該地屢見不鮮；部分港人又沒有接種的乙型肝炎疫苗，建議市民旅遊前最好先作諮詢，做好準備，甚至外遊前應諮詢專業人士意見。

英國格拉斯哥皇家內外全科醫學院旅遊醫學科專家顧問梁家偉表示，旅遊醫學即旅遊前醫療方面的風險評估，例如了解當地染病途徑，包括食水、蚊蟲等；亦要了解該地疫情、飲食安全資訊。他指，不少人外遊前會準備「平安藥」，這是旅遊醫學的第一步。

不當用藥可致嚴重副作用 該會談到早前有一名英國女學生，到訪非洲前服用了瘧疾預防藥物，懷疑身體產生抗拒反應，於為期兩周的藥物測試中產生了發噩夢的副作用。梁強調，事前了解外遊地區傳染病風險之餘，亦要評估自身健康情況，旅遊醫學人員可以因應市民不同情況，為其評估出行風險，以及針對其情況準備藥物。

學會聯同醫學院，委任殘疾人乒乓球運動員王愉程和女子羽毛球運動員「黑妹」葉姵延為「旅遊醫學大使」。葉姵延指，過往比賽到訪二至30多個國家，曾試過於某些地區預備比賽期間，有運動員出現嘔吐、肚瀉情況。