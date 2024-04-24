本年度40油站裝百個快速充電器

【本報訊】電動車逐漸普及，港府透過調整土地契約條款等誘因推動油站轉型為快速充電站或油電站，預計在2024至25財政年度，於首批約40個現有油站內，提供大概100個快速充電器。環境及生態局首席助理秘書長梁啟明昨在電台節目表示，初步了解這些油站有足夠空間、設施或配電裝置等安裝充電器，不過，部分油站如要加裝充電設施涉及較大工程，或需較多時間設計。

研的士站供充電 分布各區 梁指出，在油站的充電時間要視乎用家及油站運作，強調每輛電動車未必需要完全充滿電，如每次充電約15分鐘已經可行。在電動的士方面，當局會研究是否有快速充電措施，例如安裝於的士站位置，為電動的士提供專用的充電裝置，希望透過分布式的充電位置，避免大量電動車擠塞。

議員易志明建議政府積極找尋適當方案，例如於專用加氣站，讓電動的士充電，政府辦公大樓停車場亦可容許的士由晚上10時至早上7時泊車充電。他指出，現時夜間的士生意下跌，多了很多通常於早上至晚上營運的特更車，電動的士充電後於清晨取車亦較為方便。他又建議日後在充電收費方面，可以參考當年引入石油氣的士時設立專用加氣站，收費受政府規管，不能隨便將費用轉嫁至司機。