北都打造教育城 收生不足埋隱患

學費住宿貴 難吸內地海外生

教育界議員朱國強在會上建議引進私人企業和非政府機構參與投資，以減少項目對公帑依賴。工程界議員盧偉國指本地大學現時紛紛在大灣區設立分校，如科大的廣州校園、城大的東莞校園，理大亦籌建在佛山的分校。雖有院校有意在北都建立校園或研發中心之類，可是籌辦分校或研究中心殊不簡單，畢竟要有充足資源尤其是人力方面，而更大的問題是學生何來？實際上，本港出生率低，每年新生嬰兒3萬多，若不計外來人口補充，香港人口是淨減少的狀況，將來北都大量的專上教育設施到底有多少人就讀？因此人口政策非常重要，但如此關鍵的政策反而欠奉。