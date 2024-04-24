北都打造教育城 收生不足埋隱患
【本報訊】政府早前發表《北部都會區行動綱領》，計劃在洪水橋及厦村新發展區、牛潭尾及新界北新市鎮，預留超過60公頃土地打造大學教育城。多名議員指本港適齡學童人口下降，擔心北都教育城大學收生不足，亦有議員憂慮屆時院校學費欠缺吸引力。
學費住宿貴 難吸內地海外生
教育界議員朱國強在會上建議引進私人企業和非政府機構參與投資，以減少項目對公帑依賴。工程界議員盧偉國指本地大學現時紛紛在大灣區設立分校，如科大的廣州校園、城大的東莞校園，理大亦籌建在佛山的分校。雖有院校有意在北都建立校園或研發中心之類，可是籌辦分校或研究中心殊不簡單，畢竟要有充足資源尤其是人力方面，而更大的問題是學生何來？實際上，本港出生率低，每年新生嬰兒3萬多，若不計外來人口補充，香港人口是淨減少的狀況，將來北都大量的專上教育設施到底有多少人就讀？因此人口政策非常重要，但如此關鍵的政策反而欠奉。
另一議員梁子穎亦指人口下降，本港多間大學都面臨收生不足，北都發展教育如何吸引多些學生？他又指內地學費和住宿開支低廉，吸引不少香港學生返回內地讀書，若果內地學府在港設分校而學費貴過本地院校，本地學生會否樂意就讀？旅遊界議員姚柏良指政府雖推出職專畢業生留港計劃，但兩年VTC課程的12萬元學費再加上住宿開支，「埋單」最少30萬元，成本相當高，他說要吸引內地或海外生來就讀，政府必須解決宿位問題。
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