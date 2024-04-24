T4公路收益數據 通脹因素憂未考慮

T4主幹路位置圖

質疑5億元計算「粗略」 議員：7號幹線前車可鑑 沙田T4主幹路工程71.6億元造價惹起爭議，當局則指該項目可於14年「回本」。有議員翻查政府在2003年研究7號幹線和南港島鐵路工程時的未來收益數據時，發現時任政府在考慮未來收益時，並沒考慮價格通脹因素，可能出現低估通脹情況，對當局計算T4項目的經濟效益及「回本」年期存疑。

工程計劃主要包括興建一條約2.3公里長的雙程雙線主幹路及支路，接駁城門隧道公路／青沙公路與沙田路；擴闊一段長約150米的沙田路；興建高架行人路橫跨車公廟路及近沙田頭村的擬建主幹路，及高架行人路暨單車徑橫跨獅子山隧道公路及城門河道。

議員張欣宇上周要求政府提供沙田T4主幹路項目回本率等社會經濟效益數據，政府日前亦在網上貼文，強調T4主幹路可節省市民出行時間，變相每年帶來5億元經濟收益預計，相信造價71.6億元的T4公路只要約14年便能夠「回本」，又指T4主幹路能紓緩沙田、馬鞍山一帶交通擠塞，如果每日能為市民省下出行時間，對社會所帶來的裨益並不能單單以金錢量化，局方又承諾會審慎考慮社會各界所提出的建議。當時張質疑政府計算方法「粗略」，擔心未來5億元的收益，可能會受折現等因素影響。

造價逾71億 高昂得誇張 事實上，議員洪雯亦曾表明，鑑於政府面對巨大財赤，她認為T4逾71億元的造價高昂得太誇張，且有優化走線、新增行人及單車設施等，變相是納稅人付出，受益的僅是當區居民，認為除非造價可削10億元，僅僅減少一億至3億元則難以投下贊成票。

張欣宇昨日在社交平台貼文，指翻查政府在2003年研究7號幹線和南港島鐵路工程時的未來收益數據，發現時任政府在考慮未來收益時，並無考慮價格通脹和折現率等因素，認為當時有機會高估項目回報，雖然政府工程一向不經常公開計算收益方法，故未能得知未有計算通脹因素是否僅屬單一工程，但認為所有工程應同時考慮價格通脹因素。

倡公開詳盡數據助檢視 他續稱，海外一般都會計算通脹，期望當局日後在處理爭議工程項目時，如有爭議項目時應公開詳盡數據。他又強調數據可使社會更清晰理解政府在評估T4交通效益時背後所作的假設，也能夠更準確將T4項目放在整個未來基建藍圖層面，以檢討其功用和價值。