有餐飲集團放棄外賣業務 終極走塑 飲食業對淘汰差劣餐具感樂觀

【本報訊】政府推動市民積極「走塑」，首階段管制即棄塑膠新法例前日起正式生效，禁止商家提供或銷售發泡膠餐具、膠飲管、膠攪拌棒、膠刀叉匙和膠碟等。就替代餐具的收費問題，本港餐飲業代表指，竹製碗成本較膠碗高約5成，經技術改進後已不會濕透滲漏，會淘汰品質較差的餐具；有餐飲集團宣布旗下4大食肆品牌全面放棄外賣業務，直接走塑。而環保餐具供應商就指，即使日後更多人使用環保餐具，其價格也不會大幅下降，因廠家的價錢已十分便宜。

稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮昨日在一個電台節目表示，早於2019年已用竹製碗，起初亦有出現浸軟及滲漏等問題，但現時已大有改善，竹製碗技術亦較過往成熟，盛載熱湯數小時也不會濕透滲漏。他相信生產商和供應商會針對問題作出改善，認為食肆都選用較好的供應商，慢慢會淘汰一批做得不好的餐具，對第二階段、第3階段的餐具感到樂觀，待技術突破後價錢會更加便宜。

身兼環境運動委員會主席的敘福樓主席兼行政總裁黃傑龍就指，其公司旗下牛角等4大食肆品牌全面放棄外賣業務，但強調非「軟對抗」或反對「走塑」。他解釋旗下食肆只做堂食，一是因為外賣生意不多，而且一次性終極「走塑」可免除麻煩。

環保餐具供應商：價錢難下調 環保餐具供應商創辦人葉柏麟出席同一電台節目亦指，替代性餐盒價格較塑膠製的約上升兩至3成，餐具便宜一點，而紙飲管一類的餐具，若按百分比計算，價格可能高出兩倍左右。他又指現時已可在碗的外層加入水性塗層，是一種防水防油的物料，可防止變軟。他又指，替代性餐具的廠家價錢已十分便宜，即使下調亦只可能下降1%或2%。被問到餐具是否獲安全認證，他就強調餐具獲FDA、FGB食品安全認證，但材料本身的氣味則不能避免，質感亦會有所不同。

黃傑龍