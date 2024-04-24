垃圾徵費倘8‧1推 近7成受訪者反對

乏溝通配套未就緒 市民感困惑抗拒 雖然政府早前把原定4月1日實施的垃圾徵費，押後至8月1日起實施，惟相關爭議仍未休止。有民意調查機構昨日發表垃圾徵費研究報告，發現有68%受訪者反對政府在8月1日起實施垃圾徵費，有54%更表示反對垃圾徵費政策，亦有受訪者認為政府並未為實施垃圾徵費計劃做好充分準備，導致公眾的困惑和不信任。另有環保人士認為前任環境局局長對現狀有責任。

逾半數不同意推行政策 香港民意研究所早前進行民意調查，以網上問卷方式訪問了1,809人，其中有68%反對政府在8月1日起實施垃圾徵費，只有12%支持如期實施，有12%表示「一半半」，更有54%表示反對垃圾徵費政策，有16%受訪者表示「一半半」，只有27%受訪者支持。至於「透過垃圾徵費達致減廢回收的概念」，則有28%受訪者對此表示支持，51%人表示反對，15%受訪者表示「一半半」。

該研究所指出，有部分受訪者認為政府並未為實施垃圾徵費計劃做好充分準備，當局在垃圾徵費計劃方面缺乏溝通和透明度，導致公眾的困惑和不信任，促政府改善規劃及提高公眾參與度，並制訂全面策略，解決廢棄物管理各個面向的問題，在實施徵費計劃之前，更應把環境教育放在首位，鼓勵減少和回收廢物，認為政府透過有效的政策實施和配套基礎設施，確保該計劃成功方面的作用屬至關重要。

「綠惜地球」創辦人及總幹事劉祉鋒認為，目前政府未有向市民提供足夠資訊，說明垃圾徵費有助應付堆填區飽和的問題，令部分市民或會質疑「有冇咁嘅需要」，強調需要做公眾教育，認為任何一個政策推出來，當局都有解說責任，重申雖然環保團體會從旁協幫助解說，但不能代替政府責任，又認為政府應掌握有限時間加強宣傳，可以令所有市民了解具體情況。

環團指前任局長有責任 劉祉鋒亦認為前任環境局局長黃錦星對現狀有責任，因為黃錦星共擔任10年局長，任內有足夠時間教育市民，即使沒有垃圾徵費，政府亦應該做好配套以應付堆填區壓力，相信如果當初政府做好配套和做好教育，今天的反對聲音不會如此高。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵則指政府部門未有向前線工友提供完整說法，相信環保議題上沒有人會反對，關鍵是工友擔心工作量會增加等問題，惟政府目前未能回應工友的困惑，故有部分人希望暫時維持現狀。