涉事承建商 暫禁競投工務工程

【本報訊】沙田源禾路沙井昨日發生兩死工業事故，發展局即日宣布，涉事承建商屬政府「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，同日已向該承建商發出通知，按規管機制暫停其競投工務工程的資格。翻查有關名冊，涉事的承建商分別為「昭興建築運輸有限公司」及「仁利工程有限公司」。

依調查結果跟進 嚴重可除名 發展局表示，涉事承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不但適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。

政府有關部門現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，發展局往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該「認可名冊」內除名。

此外，工業傷亡權益會對意外表示十分難過，現時正設法聯絡死者家屬提供協助。去年西九龍才發生同類意外，勞工處當時已着手修改密閉空間工作的指引，惟條例實施之前再次發生如此嚴重意外，促當局加強規管。