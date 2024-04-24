「如果知要落井 唔會畀佢做」 白頭人送黑頭人 父極痛心

【本報訊】「如果知道要落井做嘢，一定唔會畀佢做！」其中34歲死者李凱威的父親，事發後講述這宗令他白頭人送黑頭人的悲劇時，盡顯愛護兒子之情。李父盛讚兒子工作勤奮、喜歡留家，即使「搵得唔多」仍堅持每月畀家用，是難得的「好仔」，他當下難以接受兒子罹難的事實，並質疑「點解冇人用探測錶」探測有否毒氣，並懷疑兒子與另一死者是否有足夠的相關工作經驗。

質疑判頭未做好安全檢查 李凱威與父母及胞弟，一家4口同住馬鞍山頌安邨。李於中五畢業後，曾於職訓局做培訓學徒，其後從事三行、燒焊等工作，當時曾因三行工作要攀爬棚架但沒有安全帶，擔心危險而轉職。李父表示，約一年多前，他從鄰居口中得悉兒子轉行做渠務工作，惟他沒有透露需要「落井」而未有勸阻，現今回想若一早知道，「一定唔會畀佢做」，可惜後悔已經太遲。

李父續稱，兒子於平日晚上約8至9時出門工作，至昨日凌晨他接獲兒子舊同學拍門通知出事，他隨即與兒子多名舊同窗趕往醫院見愛兒最後一面。他質疑在場判頭或負責人未有做足安全檢查，測量沙井內有否毒氣，又懷疑兒子與另一死者未有配備足夠防護裝備。另外，按程序兒子等人毋須落井工作，李父希望能得悉他們最終落井原因，懷疑兩人是否有足夠的相關工作經驗。

李父又說，去年9月尖沙咀柯士甸道西地盤，兩男工人疑在一冷卻管道內吸入高濃度硫化氫中毒身亡，他質疑「明知咁樣都仲要落去，應該要探測錶測試有冇毒氣」，對於接二連三發生慘劇，當局依然未能吸取教訓，對此實在感到痛心。據了解，工程大判向兩名死者家屬發放50萬元恩恤金作緊急支援，待意外調查有進一步進展後，再與保險公司等持份者商討有關賠償。