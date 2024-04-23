首日走塑怨聲多 餐具唔掂嘆嘥氣

全港首階段「走塑」昨日起實施，餐廳食肆禁止向顧客提供即棄餐具，不過，仍有6個月適應期。凡事起頭難，以環保餐具替代塑膠餐具，實行起來有甚麼困難，市民和食肆老闆又有甚麼心聲或難處？本報記者昨日一早就到旺角一帶食肆巡視，本着「沒有調查便沒有發言權」的務實精神，為大家報道實況。

事實上，不少連鎖快餐店已早走一步，率先於上周轉用非塑膠外賣餐具，分為中式及西式，中式餐具內有竹筷子、植物纖維匙羹；西式餐具則有木叉、植物纖維匙羹、木刀則需另外索取。由於有6個月適應期，除大型連鎖餐廳外，大部分食肆仍然有提供膠餐具及飲管，相信是趁適應期盡量去貨而已，環保署亦提醒市民不必太驚訝。

記者目測及所見，不少買外賣的市民認為新法例相當不便，尤其是替代餐具質素參差，使用時遇到不少困難；有市民認為替代餐具「完全冇用」，尤其是紙製的飲管及紙羹容易變軟，「啜幾啜已經腍啤啤」，直言「完全搞唔掂，攞嚟都嘥氣」；而有些餐廳提供木刀及木叉，來取代膠刀膠叉，同樣被指「嘥氣，都拮唔入嘅！」有市民表示，希望當局推行走塑一段時間後發現其實行不通，會倣效南韓撤回法例，不過又表示無可能，是以考慮自備餐具，惟用餐後清潔會較麻煩，或要隨身攜帶濕紙巾。

市民各自有不同的聲音和怨言，在首階段實施期間可以理解。聯合國環境規劃署（UNEP）指出，全球必須將即棄塑膠製品用量減半，以及大幅提升塑膠回收再利用率，同時推出替代方案，以遏止塑膠污染。是以要為地球和海洋污染出一分力，就應該不要太斤斤計較於不方便或麻煩。南韓實行一年多走塑令後突然撤銷，因受新冠疫情影響，當地政府指聽到商戶聲音，在經濟不景氣下強推政策會令營商成本大增，強調應從教育改變大眾習慣，而非以罰款懲罰市民。今疫情已過，如今推行走塑少了一重顧慮。

市民一般都認同紙餐具沒有膠餐具那麼好用，而且，相信環保餐具成本更高，擔心會轉嫁到消費者身上，屆時買個飯盒又貴啲！專做快餐外賣生意的劉先生認為，走塑對商戶或客人都是不方便，替代餐具尤其是紙飲管，浸泡在飲料中一段時間便會溶，惟作為小市民亦無反駁餘地，「就算啲客詐型都無辦法，政府要咁做咪咁做。」可見從事餐飲業的老闆亦多怨氣，主要是擔心因而影響生意，指用完膠餐具存貨，日後轉用替代餐具後，每份外賣的成本會上漲一元左右，轉嫁消費者又怕影響生意，不加價經營又實在好困難；至於政府鼓勵市民自備餐具，劉先生覺得不切實際。

目前走塑只是剛起步，市民和餐廳經營者都在適應期，萬事起頭難，怨氣聲難免。不過，隨着不少市民環保意識提高，自備餐具長遠而言就如自備環保購物袋應漸普遍，若然有更多誘因如自備餐具可減一至兩元；而環保餐具，業界料入貨量增加可令價格下降。在這6個月適應期，希望環保署及有關部門，除了循序漸進的執法模式，多點落區視察食肆遇到的切實問題，更重要的是教育大眾習慣走塑而並非要懲罰誰。