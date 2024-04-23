笑看天下：陋習不改 失其宗本

美國國務卿布林肯曾經訪問中東多次，主要係斡旋以色列和哈馬斯衝突，可惜每次談判，不是陷入僵局，便是四處碰壁，照咁睇佢不是一個能言善辯的「說客」，否則中東局勢不會更形緊張，甚至出現如今的危局！呢，美國國務院公布，布林肯明天又到中國訪問3日，期間會與外長王毅等多名中國高級官員會晤，討論一系列雙邊、地區和全球議題，包括中東局勢、俄烏戰爭、台海及南海等。

事實上，布林肯去年6月才訪問過中國，如今相隔唔夠一年又再次訪華，如此頻密所為何事？有華府官員曾經透露，布林肯此行計劃向中方表達關注中國人權、不公平貿易和打擊毒品芬太尼等議題；亦會向中方表示，由於北京拒絕停止向俄羅斯提供軍工零件及技術，協助其重建軍事工業基地，美國及其盟友正逐漸失去耐性，並將警告中方停止向俄羅斯輸出武器相關技術，否則美方將會採取懲罰性措施。報道更引述消息人士形容，布林肯呢次傳遞嘅訊息，將係美國向中國當面發出過以來最明確的警告。

美國還在逞甚麼強？對中國打壓、圍堵不遺餘力，卻對中國支援俄羅斯說三道四，這不是霸氣凌人是甚麼？也不看看當今世局，還是美國在主浮沉嗎？連以色列總理內塔尼亞胡都管不住，憑甚麼「警告」中方？中國人說「失其宗本，技能雖多，不若其寡也」，確實言論要有宗旨，做事要掌握根本，要是喪失宗旨和根本，技能即使很多，還不如少一點比較好。

老美向來不重誠信，說一套做一套的陋習不改，來中國訪問又亂噏無謂，只懂回味昔日霸權威水史，自欺欺人，失其宗本，倒不如沉默是金！