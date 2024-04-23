撥亂反正：政府廢App剷之不盡

昨日談到今年中學文憑試的「監考易」甩轆鬧劇，質疑考評局根本不應該花費900萬元開發有關應用程式（App）。其實類似的豪花公帑亂搞Apps，不同政府部門及公營機構「為電子化而電子化」的事件，近年已屢見不鮮。部分程式的開發及營運成本之貴，其實際功能與使用率之低，實在令納稅人聽者流淚，聞者心酸。

根據創新及科技局向立法會提供的資料，過去5年政府各個決策局與部門，先後開發了多達116個流動應用程式，當中38個已因不同理由而下架，而且有關數字還未計及考評局等非政府部門。由於部分程式聲稱是由相關部門的內部資源開發，或不能與其主體電子系統的開支分拆，當局未有交代開發有關程式的總支出。但一般而言每個程式都要花費數十萬元開發，部分更需要超過100萬元。

除了研發開支，相關局與部門還須恒常化地耗費人手和資源，來營運及維護該78個仍運作中的應用程式。單計系統維護支出，每個程式每年都要花費數萬至數十萬元不等。至於其累計下載次數，卻往往只得幾萬以至幾千次，有的程式每次下載平均要花費數百元。而且當局未有提供各個程式的「剷App」（解除安裝）次數，公眾難以得知到底有多少人實際仍在使用。

此外，多個部門都在過去5年內開發了不止一個應用程式。當中最離譜是教育局，一共有10個不同程式（當中有6個已下架），香港電台、康文署及環保署亦各有8個，部分程式的功能用途和服務對象極為單一偏門。為何不能在同一個程式提供同一個部門下的不同服務呢？更理想是做到內地政府的多種服務「一網通辦」，多個部門「一鍵登入」，這樣不但能節省公帑開支，也能便利市民使用。