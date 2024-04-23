冰鑑春秋：台灣年輕人只能做夢？

即將於520上任的賴清德，出席民進黨舉辦的青年論壇，除了喊話年輕人拓展國際視野，也承諾未來上任之後，要為年輕人打造適合「作夢、戀愛、結婚，悠然過日子」的地方。

和4年前的蔡英文相比，賴清德流失了259萬張選票，這其中最明顯的就是年輕族群的支持度大量流失，所以無論是選前選後，賴清德與民進黨一直想方設法想找回年輕人，例如競選期間賴清德拍攝多支影片想貼近年輕人，以及選後賴清德責令吳崢等人開直播與年輕世代交心等等，都顯示民進黨確實想要爭取年輕族群認同。

然而，單純想是沒有用的，如果沒辦法真正調整自己的心態，並且認真去理解年輕人的想法，一切都是白搭。例如在青年論壇中，內定接手行政院副院長的鄭麗君，在面對學生質疑：「除了抗中保台之外，有沒有其他實際的政策？」時，回答的方式是：年輕人所面臨的挑戰是她苦思多年的問題，不僅是為了參與選舉；因此，她把時間花在智庫，把問題想得更深、看得更遠，期盼能提出解決問題的系統性對策，有時不是一個對策就能解決問題，而是系統出了問題。說了一堆，但務實解決問題的方法是甚麼？仍然沒說。

而同台的內政部次長花敬群更扯，在回應租屋問題時，竟說：「只要有居住事實即可申請租金補貼，不需要房東同意。」他要青年遇到申請補助就漲租的惡房東時選擇退租，改申請包租代管的社會住宅。應該自己爭取權益，而非怪罪政府沒趕走房東的壞習慣。這種推卸責任的說法，顯示民進黨無心無能也無興趣協助年輕人解決問題。當賴清德手下用的都是這一類廢話大王，年輕人想要期待政府的協助？還不如自己回家做夢去吧！