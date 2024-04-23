橫眉冷看：勸老美知所收斂

所謂「內行看門道，外行看熱鬧」。早前伊朗向以色列發射數百件飛行武器，報復以軍攻擊伊朗駐敍利亞的大使館。事情迄今，雖然已告一段落，以色列看似損失有限，更宣稱成功擊中了99%來犯的空中敵人，但這場熱鬧過後，卻留下很大的門道，會看的人，就知道內裏大有文章。

伊朗射出的300多件飛行武器，當中混雜了6至7支高超音速導彈，結果無一能被攔截，更有4支準確擊中了以色列的軍事基地。

今次以色列聯同盟友，組成的軍事團隊陣容鼎盛，美國、英國、約旦都派出戰機協助防護，以國本身的「鐵穹」防空系統更全面開動，務求將天空守得滴水不漏。然而，一場混戰下來，伊朗的高超音速導彈卻是如入無人之境，要打哪裏，哪裏便得掛彩，對手完全拿他沒法。

目前世界上可供實戰的高超音速導彈，除伊朗以外，中國、俄羅斯和北韓都擁有，美西方國家擋不住伊朗的突襲，同樣休想擋得住中、俄、朝三國的攻擊。美國一直想研製高超音速導彈，雖然經過多番試驗，卻是失敗者多、成功者少，至今仍未能派上用場。華盛頓政府向來將俄、朝、伊三國，列為新一代的「邪惡軸心國」，甚至隱隱然還想添上一員，把中國也納入其中。

要是如此，那只能說是美西方世界的不幸。試想，你眼中的所謂邪惡帝國，原來個個身懷絕技，就像武俠小說中的李尋歡，手握飛刀，例不虛發，跟這樣的高手為敵，閣下豈不是自討沒趣？在中、俄、朝、伊四國之中，目前以中國製的高超音速導彈最先進。過去，山姆大叔常愛到南海和台海生事，如今看過伊朗對以色列的「示範表演」，我勸他日後最好知所收斂。