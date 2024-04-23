強詞有理：邪惡帝國

美國眾議院經過半年拉鋸後，終表決通過950億美元一籃子對外援助法案，其中610億美元撥給烏克蘭，對澤連斯基政府來說有如久旱逢甘霖，又如絕處逢生，自然喜出望外，感激涕零。但實際上，當中大部分款項將會流入美國軍火商腰包，他們才是最大受益者，烏克蘭得到的所謂援助既無法扭轉戰局，改變不了失敗命運，部分援助日後更需要償還，並非免費午餐。

俄羅斯官員形容美國是「21世紀卑鄙的邪惡帝國」，話雖難聽，但並不誇張。其邪惡在於不斷為戰爭拱火澆油，俄烏戰爭如是，以巴戰爭亦如是，甚至企圖通過武裝台灣挑起另一場代理人戰爭。俄烏戰爭毀了烏克蘭，以巴戰爭變成種族滅絕，這些都不是美國政客考慮的問題，他們盼望的是天下大亂，愈亂愈好，這樣美國軍火商才能財源廣進，美國GDP才能繼續增長。台灣當局聲稱，美國國會在中東衝突加劇、俄烏戰爭持續之際，仍然同意編列預算確保台灣海峽和平穩定，充分展現美方的「堅若磐石」支持云云。好一副奴才嘴臉，也可謂阿Q精神，美國真的是在維護台海和平嗎？別再麻醉自己了。

不難預料，隨着美國繼續拱火澆油，俄烏及以巴戰爭將會進一步升級，台海局勢也將會進一步緊繃。最可笑的是，美國倒打一耙，反指中國的商業行為間接支持俄羅斯增強軍事實力，協助重建其國防工業框架。美國國會剛通過對外援助法案，國務卿布林肯即準備訪華，據說其中一個目的就是來「興師問罪」，有國會政客甚至揚言要對中國相關企業實施全面制裁。

這都甚麼年代了，美國政客依然迷信制裁這種老把戲，不僅幼稚，而且無聊。難道中國企業還見得少嗎？老美既高估了自己，也低估了中國，中國從來不是嚇大的，豈會因為美國的威嚇而疏離俄羅斯。再說，天下也沒有這個道理，美國可以源源不絕為烏克蘭提供軍火，中國不可以與俄羅斯維持正常經貿往來，這是哪門子國際法？

別看老美咄咄逼人，其實他們已沒有多少板斧，今次通過援助法案顯然是最後一搏，對扭轉俄烏戰局固然無能為力，對中國施壓更不可能奏效。誠如俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃所說，白宮並不相信烏克蘭會獲取「神話般的勝利」，只是希望幫助烏軍至少堅持到11月美國總統選舉過後，給拜登留點面子。