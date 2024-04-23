龍吟虎嘯：送些武器糧草不管用

對美國而言，巴勒斯坦和以色列之戰、伊朗和以色列的衝突，內塔尼亞胡政府怎麼不聽話，自行其是，只會令拜登政府面子上難看，不會對美國利益有重大實質損失。俄羅斯和烏克蘭之戰不同，無論澤連斯基聽不聽話，打得怎樣，歐洲盟友怎麼支援烏克蘭，能否與美國步調一致，若烏克蘭因為失去美國的支援而大敗，對拜登政府就一定是大件事，關乎美國全球霸主地位崩塌、關乎美國總統拜登能不能連任。因此，俄烏戰爭的重要性遠在巴以戰爭之上，不能放棄烏克蘭的重要性遠在內塔尼亞胡、以色列不把拜登放在眼裏之上，這成了美國政治精英包括共和黨、特朗普的共識。

經過一段時間的「阻撓」，美國眾議院投票通過援助總值950億美元涉及外國的法案，其中包括610億美元「援烏」款項。法案經拜登簽署後，美國將恢復向烏克蘭運送武器，包括更多的防空及火炮彈藥，只需數天就能從美國運抵歐洲，這個特大喜訊令走投無路的澤連斯基欣喜若狂，這說明俄烏之戰還會繼續下去。

當然，這個還會繼續打下去，還只是一個美國人擺出的「態勢」，一種可能性。究竟能不能真的繼續打下去，打多久，將涉及許多複雜多變的因素——國內外的、政治的、軍事的、戰場的……最直觀和最直接的，是烏克蘭有了這些軍援、財援後在戰場上的表現怎樣？能扳回敗局嗎？能取得若干優勢嗎？能讓莫斯科覺得再打下去勝利無望、甚或失掉更多嗎？經過兩年多的較量和戰場局勢，現在有誰相信多了幾百億美元的援助，烏克蘭就能扭轉劣勢呢？

須知，過去兩年多美國和歐洲軍援、財援估計有逾千億美元和數百億歐元，也沒打敗俄羅斯，現在再扔進這許多「億」，不會再「打水漂」嗎？更何況經過兩年多消耗和慘敗，烏克蘭的戰爭能力、有生力量已經失去大半，這不是運送若干武器和糧草就能重新振作的。