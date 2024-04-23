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與前印傭「開房」 7旬翁猝死

案發於沙咀道一時鐘酒店。（梁國雄攝） 案發於沙咀道一時鐘酒店。（梁國雄攝）
案發於沙咀道一時鐘酒店。（梁國雄攝）
【本報訊】 荃灣沙咀道207號唐樓一時鐘酒店，本周日下午5時許，職員報案指一名老翁在上址房間內暈倒，昏迷不醒。救護員接報到場，將事主送往仁濟醫院搶救，其後宣告不治。人員證實事主姓許（73歲），其死因有待剖驗後確定。消息指，許為的士司機，事發時相約前印尼外傭在房內約會，期間懷疑不適暈倒。
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