油尖打擊「企街」 放蛇拘51女

【本報訊】油尖區執法部門聯同入境處人員，根據線報及經深入調查後，本月8日至21日在區內進行代號「炮擊」的掃黃行動，重點打擊俗稱「企街」的非法賣淫活動。行動中，人員搜查多個街頭賣淫黑點，尤其是油麻地廟街一帶，同時派員喬裝顧客到區內賣淫單位，以涉嫌「管理賣淫場所」、「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」拘捕51名女子（21至66歲），並檢獲一批避孕套、漱口水及潤滑劑等證物。

賣淫集團擸60%肉金 被捕人士包括3名本地女子，40名持雙程證的內地女子及8名泰國籍女子，其中19人已被落案起訴，另有30人交由相關部門跟進，其餘兩人則仍被扣留調查。

據了解，賣淫集團會招攬內地及泰籍女子到指定劏房，以「一樓一鳳」的形式提供性服務，同時向性工作者提供一次性浴巾、潤滑劑、避孕套等。消息指，每次性交易的收費約250元，其中集團會收取約六成佣金，亦即性工作者只剩100元「落袋」。

執法人員指出，今次行動期間，有賣淫場所的管理員在街頭兜搭「放蛇」人員，並且引領人員登上賣淫單位。

該部門留意到，集團多數選取舊式唐樓單位作為賣淫場所，有關樓宇保安設防較低，大部分設有前門和後門，一有風吹草動便能夠方便逃走。同時，該些單位外裝有大量「天眼」鏡頭，並透過連接螢幕進行監控，密切留意外部環境，亦增加人員的執法難度。