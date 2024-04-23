姦8歲女 獸父囚15年

官斥喪盡天良 造成深遠影響 藥房男銷售員被指在5年間，先後性侵當時只有8至13歲的親生女兒，包括強姦她、強迫女兒替他口交及指插女兒下體等。該名男子早前否認強姦及向16歲以下兒童作猥褻行為等6罪，經審訊後被陪審團一致裁定6罪均罪成，昨於高院被重判入獄15年。法官嚴斥被告喪盡天良，行為如禽獸，對女兒影響深遠。

代號C.S.L.的被告（36歲，藥房銷售員），分別被控兩項強姦罪、兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為及兩項非禮罪。控罪日期介乎2016年至2021年3月間，涉及同一名事主即女童Ｘ，（案發時約8至13歲），且為被告的親生女兒。

據控方開案陳詞時指，Ｘ出生後不久便跟隨外婆居住，直到2016年搬到涉案單位，與被告及祖母同住。首兩次侵犯事件發生於2016年，當時Ｘ約8歲。2019年Ｘ曾搬回與外婆居住，但翌年又搬回與被告等同住。

控方案情指，首次事件發生時，Ｘ在被告的床上睡覺，被告突然把手伸入Ｘ的內褲並觸碰其私處，其後又脫掉二人的褲子，強行與Ｘ性交，之後在Ｘ體外射精。數天後被告又趁Ｘ在他床上睡着時，把手伸入她的褲內碰其私處，Ｘ醒來後被告又脫下自己褲子，並要Ｘ為他口交，並在Ｘ口內射精；餘下4次事件，均在2021年發生，Ｘ當時為13歲，4次事件包括被告強行要Ｘ替他口交、以手指插Ｘ下體、撫摸Ｘ乳房及強姦對方。

向受害人指「你冇得唔要」 最後一次事件約於3月21日發生，Ｘ於3日後把遭到父親性侵一事告知學校社工，事件最終報案處理。被告於同月29日被捕，他承認曾與Ｘ同床但否認性侵對方。據Ｘ於錄影會面指，她遭性侵前，曾經試過拒絕被告但不獲理會，被告亦曾經試過向她說：「你冇得唔要」。案件編號：HCCC 212/2022