救護車猛撼 鐵騎變三文治

【本報訊】藍田發生交通意外。昨晨約9時，一輛救護車沿鯉魚門道右轉往東區海底隧道方向時，與一輛三輪電單車發生碰撞。車禍發生後，涉事電單車被夾在救護車及交通燈柱之間，鐵騎士手腳擦傷，幸好傷勢輕微，經護理後毋須送醫。意外原因有待調查。