4月23日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月23日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
救護車猛撼 鐵騎變三文治
電單車被夾在救護車與交通燈柱之間。
【本報訊】藍田發生交通意外。昨晨約9時，一輛救護車沿鯉魚門道右轉往東區海底隧道方向時，與一輛三輪電單車發生碰撞。車禍發生後，涉事電單車被夾在救護車及交通燈柱之間，鐵騎士手腳擦傷，幸好傷勢輕微，經護理後毋須送醫。意外原因有待調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240423-0423_00176_244/救護車猛撼--鐵騎變三文治
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc