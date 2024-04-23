涉疏忽駕駛車輛 兩騎警遭索償

3年前捲貨Van意外現場 在2021年4月屯門公路發生交通意外，事件涉及一輛客貨車及兩輛警察電單車。事隔3年，一名人士上周五（19日）入稟區域法院，要求兩輛警察電單車的司機及警務處就事件賠償，但入稟狀中沒列明索償金額。司法機構已排期本案在9月27日提訊，預計需時15分鐘。

原告Lee Kam Lun, Lawrence（音譯李錦麟），3名被告依次是警務處處長，由律政司司長代表；Fong Kam Wa（音譯馮錦華）及Wong Kam Hung（音譯黃錦雄）。

無列明金額 9‧27提訊 入稟狀指，2021年4月23日，屯門公路近里程61.5B，次被告及第3被告分別疏忽駕駛車輛，車牌號碼為「AM7359」及「AM7076」，引致交通意外發生；首被告負有替代責任。原告遂入稟區域法院向一眾被告索償，連同相關利息、以及訴訟所衍生的訟費等，入稟狀中沒有列明具體索償金額，也沒有列明原告是否客貨車司機。司法機構網頁顯示，本案會在今年9月27日早上10時在區院提訊，作核對列表審核聆訊，預計需時15分鐘。

同類入稟事件不時發生。一輛警車於2022年8月，在火炭路與一輛小巴發生碰撞，警車損毀，事後一名警員報稱腳部受傷，該警員於去年9月，入稟區院向警車司機及香港警務處索償，並無透露具體索償金額。另外，2022年7月，一輛警隊衝鋒車在葵涌公眾殮房外，疑未為意後方車輛及對面線有專線小巴駛至，警車掉頭時失控，車頭直撞路邊一輛密斗輕型貨車車身。貨車司機於今年2月入稟區院，向涉事警員及警務處處長追討賠償。案件編號：DCPI 1213/2024