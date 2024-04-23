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大廈帳篷欲墜急拆除

清潔工人運走涉事的大型帳篷。（趙瑞麟攝） 清潔工人運走涉事的大型帳篷。（趙瑞麟攝）
清潔工人運走涉事的大型帳篷。（趙瑞麟攝）
【本報訊】昨晨10時許，大角咀角祥街54至60號大同新邨大滿樓保安報案，指大廈外牆有一個大型帳篷搖搖欲墜，擔心會塌下傷及途人。執法人員奉召到場，發現涉事帳篷晾在一部分體式冷氣的室外機上，於是封鎖現場後巷位置，再將帳篷拆走。被移除的帳篷稍後由清潔工人運走，事件中無人受傷。
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