港漢南非潛水溺斃 入境處跟進

【本報綜合報道】據報一名香港男遊客周日（21日）早上在南非伊麗莎白港潛水後不省人事，浮出水面後死亡。南非國家海上救援協會伊麗莎白港發言人埃拉斯穆斯（Justin Erasmus）表示，對這名50歲遊客嘗試搶救但未能成功。中國駐開普敦總領館確認，遇難遊客為中國香港籍。

按家屬意願提供協助 香港入境事務處表示，在接獲當事人家屬的求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐開普敦總領事館了解情況，並已按家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與當事人家屬、公署及總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。

身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；發送訊息至1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。