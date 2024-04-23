管委會無保存委任書 當局：只罰指定業主

【本報訊】大廈管理問題多。政府早前提出修訂相關法例，立法會審議《2023年建築物管理(修訂)條例草案》委員會昨進入逐條審議階段，有議員關注草案中有關合資格的管理委員會和業主會議召集人眾多，若政府要就相關人士沒有保存好所有委任書12個月而作出檢控，將檢控何人；另有議員問及政府如何處理沒有公契的物業。政府回應指草案列明只有指定業主沒有保存委任書才會構成違法。

草案有條文列明管理委員會和業主會議召集人須保存所有委任書12個月，否則即屬犯罪，一經定罪，可處第4級罰款。議員江玉歡認為符合會議召集人和管理委員會資格的人士眾多，問及如果出現問題，將處罰何人？民政事務總署助理署長李冠殷指，草案列明只有指定業主沒有保存委任書才會構成違法。

議員陳紹雄則關注條文要求保存所有委任書，是否包含無效的委任書。李冠殷回覆指為免爭拗，應保存所有委任書。

此外，草案規定平均單位作價逾3萬元的「大型維修工程採購」，須有至少5%的業主或100名業主親身投票，其中列明單位並不包括任何車房、停車場或汽車間。議員楊永杰關注草案中所指的單位是否包含商場，而且商場是否會以一個單位計算，因為現時不少商場會分拆地契。李冠殷回覆指商場同屬於單位的一種，至於如何計算單位的數量需要視乎公契的寫法。

民政總署助調解無公契物業 另一議員林筱魯關注沒有公契的物業會如何處理，而議員謝偉俊問及若有糾紛，政府是否有機制處理免卻打官司情況，李冠殷回應指沒有公契的物業不能成立法團，因此不適用於《建築物管理條例》，又指民政事務總署有調解服務，可以提供協助。