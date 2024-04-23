調解案件少 推動工作被指不理想

【本報訊】政府希望香港發展成國際調解中心，立法會司法及法律事務委員會昨討論如何深化調解文化，有議員詢問律政司有沒有計劃培訓關愛隊和區議員，深化調解文化在社區使用，亦有議員指小額錢債審裁處去年案件有5.2萬多宗，但進行調解的案件只有193宗，認為政府推動調解工作「未如理想」。

議員容海恩詢問律政司有沒有計劃培訓關愛隊和區議員，政府回應稱社會上未必認真了解調解和仲裁的分別，但講解後好多人都覺得「有得諗」，又指以往推廣調解為先活動，食環署、勞工處都有和律政司合作舉辦講座推廣調解，希望制度上，政府可以帶頭推廣調解文化，而不同部門的前線工作有特別培訓，未來計劃可以透過區議會和關愛隊入手，但仍要從長計議。

5.2萬宗小額錢債僅193調解 另一議員廖長江指小額錢債審裁處去年案件有5.2萬多宗，但進行調解的案件只有193宗，而去年原訟庭和區域法院有使用調解的案件合共只有609宗，較前年800多宗更少，認為政府推動調解工作未如理想。

政府則指有不同原因導致這些情況出現，又指香港法律界暫時並不熱衷建議客人用調解的方式解決，業界對調解有沒有全面認識及建議客戶使用，有客戶也不認真對待調解，因此政府也要多下工夫。

另外，針對與內地的司法文書送達，政府指過去一年多以來已有「非常顯著」的進展，又指政府所有建議都有考慮和討論，期望今年內有突破的結果，相信有新安排可以幫助業界將司法文書送達。至於推動粵港澳大灣區法治建設的工作，政府已與內地部委展開討論。