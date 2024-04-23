醫健：成視在人：贊比亞農婦獲免費摘除白內障

贊比亞是全球生產總值最低國家之一，當地四分之三人口生活在貧窮之中，患眼疾的人口比例高，每100萬名人口僅有兩名醫生，醫患比例嚴重失衡。Peggy是當地一名農民，她3年前雙眼極度痕癢，視力模糊，無法再下田工作，令生計大受影響。由於社區的眼科保健服務有限，她不知道自己患上白內障，對視力問題無從下手。

為了治療眼睛問題，Peggy曾花一大筆錢購買天然藥物來緩解不適，但毫無效果。她又在村民建議下，使用秋葵液和煮番茄葉去作為治療藥物，卻令眼睛愈來愈痛，甚至有惡化迹象。她抵受不住眼睛問題，終於前往大城市求醫，獲診斷患上白內障，需要進行手術，但她無法負擔昂貴的手術費用。

她的兒子後來得知奧比斯與當地醫院合作，提供免費治療服務，並設有白內障手術營，她與許多來自醫院的其他患者共同前來接受手術。僅20分鐘的白內障摘除手術，便改變了她忍受3年的苦況。術後不久，她的眼罩被摘下來時，她終於重新看清楚這個世界，亦很快便回到田地工作。

沒有大家慷慨的支持及幫助，像Peggy這類的病人便會錯過治療機會，小小的幫助便能扭轉他們的一生。

奧比斯