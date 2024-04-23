研修例須畢業實習一年 方准註冊做牙醫

【本報訊】本港公共牙科服務需求改變，政府正修例強制本地牙科生畢業後實習至少一年，在衞生署牙科街症等崗位輪流工作，方可正式註冊。香港牙醫管理委員會主席李健民接受傳媒訪問時稱，初步構思擬讓衞生署身兼僱主和指導角色，期望實習牙醫在不同崗位工作，部分內容如牙科手術料可「選修」，另設教學課程涵蓋紀律和法律等，牙管會將主要依賴僱主撰寫表現報告，決定是否批准註冊。

法案委員會周三將首次開會審議《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，牙管會負責本港牙醫註冊和規管，李健民指本港近年公共牙科服務需求改變，且面臨首數屆畢業的本地培訓牙醫退休潮，坦言沿用逾60年的《牙醫註冊條例》已不合時宜，增設實習期並非因本地牙醫能力不足，而是時移世易，需加強牙醫技能滿足需求。

衞署督導 個別崗位可選修 該會與港大牙醫學院、香港牙科醫學院、醫管局、衞生署和牙科生代表組成的工作小組，已開始討論實習執行細節、內容和目標，將借鑑海外經驗制訂最終藍本。

至於實習初步構思，李稱內容設兩部分，臨床部分將由衞生署擔當主要角色，讓牙醫在督導和指導下受薪實習。被問實習牙醫需否於一年內輪替所有崗位，他稱希望盡可能多，個別崗位擬准實習牙醫自行選擇，例如若立志日後專做牙科手術，可選擇到相關崗位實習，細節仍待敲定。至於非本地培訓牙醫評核期，李稱內容與實習大致相同，非本地牙醫可申請縮短，牙管會將按資歷和臨床經驗考慮，但不會零評核。