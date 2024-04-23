18歲青年 較上一代高兩厘米

【本報訊】本港沿用逾30年的「生長圖表」將會在今年7月起更新，並率先在母嬰健康院使用，至今年9月會擴展至學生健康服務中心，而醫院管理局亦會在轄下醫院逐步使用新圖表，期望本年底前在其所有醫院推行。根據衞生署與香港大學及香港中文大學在2019至2022年進行研究，收集超過兩萬名嬰幼兒、兒童及青少年的生長數據，研究發現，兒童及青少年身高較以前有明顯的長期增長趨勢，其中18歲青少年的身高中位數較1993年增長約兩厘米。