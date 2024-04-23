交替擴散甲型病毒 流感爆發期恐持續

乙流或夏季夾攻 籲打針護長者兒童 本港於今年初踏入冬季流感高峰期，至今近4個月。當局早前公布，一名8歲女童感染流感後死亡，是今個流感高峰期首宗兒童死亡個案。專家指，今個流感高峰期已錄得約20宗兒童流感嚴重個案，且甲型H3及H1病毒出現交替，難以估計爆發會維持多久，今年夏季或冬季則可能會爆發乙型流感。

衞生防護中心最新數據顯示，流感確診率按周升近3個百分點，直逼基線水平，香港大學臨床醫學學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨日於電台節目表示，今輪流感爆發已持續近4個月，回顧去年4月的爆發期，當時以甲型H1病毒為主，去年8月至今年初則以甲型H3流感為主，至上月中H1個案又逐漸回升，超越H3。他解釋，這是流感病毒的特徵，當多人感染其中一株病毒並接種疫苗，病毒難以擴散，另一株的感染個案便會上升，他預計H1未必會達到去年3、4月的高峰，但是直言「拖拉幾耐真係無人知道」，今年夏季或冬季則可能會爆發乙型流感。

8歲女染病 入院同日不治 一名過往健康良好的8歲女童上周四（18日）感染甲型H1流感後出現抽搐，同日入院後情況轉壞不治。劉宇隆表示，今次流感高峰期已錄得約20宗兒童嚴重個案，患者一般表現為神志不清、抽搐，亦有個案出現較嚴重的心肌炎或難治理的腦炎，估計過往身體健康的嚴重或死亡個案，很可能與患者本身有免疫力缺損有關。

根據當局各項流感疫苗接種計劃的數據，本港18歲以下群組的接種率僅約40%至67%不等，65歲以上長者亦僅約一半有打針。劉宇隆指，若本身有未知免疫力缺陷，只要接種疫苗便會提升對流感病毒的保護力，即使感染亦可避免重症，他呼籲市民接種流感疫苗。

至於當局會否採購已在港註冊的「重組式流感疫苗」，劉宇隆表示，重組式流感疫苗對長者保護力尤其強，但因數據未齊全，包括欠缺兒童接種數據，加上有較多禁忌症，故專家委員會需持續監察後再決定。