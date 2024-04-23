循環再造原料 舊衣物變新裝

【本報訊】過時襯衣、褪色頸巾，或是小孩不再合穿的襪子，都可以回收、捐贈他人，甚至升級再造成潮流衣飾。昨日是「世界地球日」，港燈與香港高等教育科技學院（THEi 高科院）的時裝設計課程合辦「衣衣不捨」環保時裝設計比賽，鼓勵公眾發揮創意，運用舊衣物設計新裝，減少浪費之餘，也可穿出潮流，智型減碳。

該比賽以「可持續發展」為主題，設有親子組、中學組、公開組和THEi高科院組等4個組別，即日起接受網上報名。公開組和THEi組的截止日期分別為今年5月19日，而親子組和中學組的截止日期為今年6月12日。參賽者必須製作至少一套服裝，作品須包含環保和可持續發展元素，運用「循環再造」將本來要廢棄的物料，循環再製成原材料；或「升級再造」將原材料升級運用，例如用剩餘布料、舊衣或物件創作，延續衣物及物件生命的概念，作品同時需具創意和可在日常生活中持續使用。

為讓參加者更了解環保時裝設計，主辦單位將舉辦可持續時裝講座，分享如何在衣着上做得更環保，亦會為參賽者舉辦時裝設計工作坊，教授環保時裝設計知識和軟件運用，加深對行業的認識和興趣。

優勝作品或公開展出 由時裝界、環保界和港燈代表組成的評審團將根據主題切合度、美感、創意和原創性、實用和安全性等選出入圍作品。所有入圍作品將獲邀參加在今年7月上旬舉行的時裝表演以便選出終極大獎。得獎者除可獲現金獎、獎盃和獎狀外，更可贏得特色體驗，包括在港燈擔任「影子環保工程師」、到聖雅各福群會轄下環保社企實習，或參加製衣業訓練局指定課程等，優勝作品更有機會作公開展覽。