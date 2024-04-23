生物炭中心未投產 已花1400萬

【本報訊】本港日產約200公噸廢木等園林廢物，除了將廢木再造成再生產品，環境保護署在屯門環保園興建生物炭中心，將木材轉化成「生物炭」，可用以改良土壤之餘，亦能有助減少碳排放。原定於去年內運作的生物炭中心，繼去年11月延遲至今年首季投產後，至今仍未正式運作。不過，根據最新立法會文件，該中心仍在初期營運階段，去年卻已燒1,400萬元。

生物炭試驗設施現階段的目的是就不同的熱裂解溫度、停留時間和不同的木質原材料進行調試，以為設施找出日後最佳的運作條件，生產最優質的生物炭，以及提高生物炭的生產量。不過未正式投產，該署指設施在2023/24年度的營運開支約為1,400萬元。該署正與政府部門、科研機構和其他團體合作試用試驗設施所生產的生物炭，以推廣生物炭在本地市場廣泛應用。