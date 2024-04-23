電動車普及 充電位難求 當局調整誘因 推動油站轉型

【本報訊】隨着電動車漸普及，電動車的充電需求亦增長，港府透過調整土地契約條款等誘因，推動油站轉型為快速充電站或油電站，預計在2024至25財政年度，於首批約40個現有油站內，提供大概100個快速充電器。當局指，油公司不能向電動的士及小巴，收取高於政府訂出的充電上限價格。

港府透過調整土地契約條款等誘因，例如延長契約年期，推動油站加裝電動車充電器。但當局要求油電站不能向電動的士及小巴收取高於環保署每月公布的充電上限價格，亦要為電動的士和小巴，在指定時間預留充電車位。

議員陳紹雄在立法會環境事務委員會上詢問當局，價格限制能否應用在其他電動商用車上。

環境及生態局局長謝展寰回應指，電動的士及小巴在油電站價格受政府控制，不能隨便加價，但是其他商用車輛的充電價格則由油站自行釐定，受市場因素影響。局方另指正研究開放部分政府停車場予的士在夜間充電，但是由於政府辦公大樓由不同的部門管理，需思考停車場哪些位置較合適，結果會適時公布。

議員憂油公司壟斷 議員謝偉銓則關注政府能否防止油公司壟斷電動車充電市場，擔心會出現現時油站收費「巧合地」一樣的情況。局方相信，提供充電服務的公司眾多，例如商場亦提供高速充電服務，相信油公司在充電市場要壟斷，將會很困難。